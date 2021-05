Nelle scorse ore Elettra Lamborghini sul suo profilo Instagram ha condiviso un post dove mostra ai suoi fan una breve anteprima del suo nuovo singolo.

Ne ha fatta di strada Elettra Lamborghini. Da Pem Pem alla canzone presentata al Festival di Sanremo sino al prossimo singolo che, come annunciato da lei attraverso il suo profilo Instagram, uscirà nei prossimi giorni. Nel corso degli anni l’ereditiera ha avuto una crescita esponenziale non solo a livello professionale, ma anche mediatico. Ha partecipato a trasmissioni televisive e reality show come Ex on the Beach Italia che l’hanno portata ad essere l’artista più seguita dal pubblico non solo italiano.

Elettra Lamborghini, l’annuncio è esaltante: pubblico in delirio

Tralasciando il passato, torniamo al presente soffermandoci sul nuovo singolo di Elettra. Come annunciato dalla stessa ereditiera sul suo profilo Instagram il nuovo singolo uscirà il 4 giugno. Il conto alla rovescia è iniziato e i suoi 6,6 milioni di follower non attendono altro che ascoltare questo nuovo pezzo che potrebbe divenire il tormentone dell’estate.

Elettra ha sempre viziato i suoi fan con canzoni che hanno fatto ballare tutti e i cui ritornelli sono rimasti impressi nel cuore e nella testa di tutti. Il prossimo dovrebbe seguire la linea degli altri.