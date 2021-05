Covid-19, bollettino 31 maggio: 1.820 contagi e 82 decessi

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni

Come di consueto, la Protezione Civile ha rilasciato pochi minuti fa il bollettino Covid-19 aggiornato ad oggi, lunedì 31 maggio. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 86.977 tamponi processati, sono risultati positivi al virus 1.820 italiani (ieri 2.949).

Cresce il numero dei decessi con 82 vittime (ieri 44). Rispetto alla giornata precedente, è leggermente più basso il numero di coloro che hanno sconfitto il Covid, 6.358 guariti contro 6.574. Il tasso di positività è pari al 2,1% (+0,3%). Cala invece il numero dei ricoveri in terapia intensiva con -28 e quelli ordinari con -109. Infine sono 34.470.841 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Aggiornamento Covid-19: gli ultimi contagi regione per regione

Il Covid-19 sta arrestando la sua corsa in tutto il Paese soprattutto grazie alla campagna vaccinale che sta proseguendo a pieno ritmo. Ad oggi sono 34.470.841 le dosi di vaccino inoculate.

Ma veniamo adesso all’aggiornamento delle singole regioni italiane. Nelle ultime 24 ore in Campania sono stati registrati +284 nuovi contagiati, in Emilia Romagna +188, nel Lazio +307, in Toscana +147, in Abruzzo +15, in Puglia +142, nel Veneto +60, nelle Marche +50 e in Valle d’Aosta +10.