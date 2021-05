Covid, Von der Leyen: “Allentiamo restrizioni per riprendere a viaggiare”

Covid, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha proposto un allentamento delle restrizioni per viaggiare

Con l’avvicinarsi della stagione più calda e delle vacanze, uno dei temi maggiormente di discussione in Italia e in Europa è quello relativo ai viaggi. Le restrizioni attualmente vigenti impongono alcuni importanti limiti agli spostamenti per i cittadini, soprattutto al di fuori dei propri confini nazionali.

È su questo discorso che si sta concentrando la Commissione europea. La sua presidente Ursula Von der Leyen ha pubblicato poco fa un tweet in questo senso. “Penso che gli europei abbiano il diritto di godersi un’estate tranquilla e rilassante. Col progredire delle vaccinazioni, proponiamo di allentare gradualmente le misure di viaggio” ha spiegato, aggiungendo poi: “Il tutto in modo coordinato col certificato Covid digitale dell’Ue. Questo porterà chiarezza e prevedibilità quando riprenderemo con i viaggi liberi“.

Covid, Ue: “Nessuna restrizione per chi arriva da zone verdi”

Oltre alle parole della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, sul tema restrizioni anti Covid e viaggi sono state da poco rilasciate nuove raccomandazioni. Seguendo le mappe della diffusione della pandemia aggiornate ogni settimana dall’Ecdc, per i viaggiatori in arrivo da zone verdi non sono previste restrizioni. Per i cittadini residenti in zone arancioni, invece, potrebbe essere necessario un test prima della partenza. Per quelli in zone rosse, invece, c’è il possibile obbligo di quarantena.

Sempre nelle nuove raccomandazioni si legge che, per garantire l’unità familiare, tutti i minori che viaggiano con i genitori dovrebbero essere esentati dalla quarantena. Questo quando: “Gli adulti non devono sottoporsi alla quarantena, per esempio perché vaccinati” si legge nel documento.