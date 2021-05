Colombia, precipita un elicottero della polizia: almeno 5 agenti morti. La tragedia si è consumata in una zona rurale nel dipartimento di Bolivar

Una terribile tragedia si è consumata nella giornata di domenica in Colombia. Almeno cinque poliziotti sono morti dopo che l’elicottero su cui viaggiavano si è schiantato a terra, in una zona rurale del dipartimento di Bolivar. La notizia è stata immediatamente diffusa sui media nazionali e ha fatto il giro del mondo dopo che lo stesso presidente Ivan Duque lo ha comunicato su Twitter. Un pensiero molto sentito e commosso nei confronti degli agenti e delle loro famiglie, vittime di un incidente di cui ancora bisogna accertare le cause precise.

La zona del siniestro ya se encuentra asegurada por miembros de la @PoliciaColombia de Cantagallo, sur de Bolívar, y tropas del @COL_EJERCITO, para las labores de rescate. Toda la solidaridad con las familias de nuestros héroes que siempre dieron todo por la patria. (2/2) — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 30, 2021

“Siamo profondamente dispiaciuti per la morte di cinque eroi della nostra Polizia colombiana, addetti alla Polizia antidroga, nell’incidente in elicottero avvenuto nel comune di Cantagallo, a sud di Bolivar. Le cause di tale evento sono sotto indagine”, ha scritto il presidente sul proprio profilo Twitter.

“L’area dello schianto è già stata messa in sicurezza dalla polizia a Cantagallo e dalle truppe dell’esercito per i soccorsi. Esprimiamo la nostra solidarietà alle famiglie dei nostri eroi che hanno sempre dato tutto per il loro paese“, ha concluso Duque .