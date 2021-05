Calciomercato Inter, via una stella: ha già disdetto l’affitto di casa

Sarà un calciomercato rivoluzionario per l’Inter, costretto a fare cassa per risanare le casse societarie. I tifosi pronti a dire addio ad una stella.

Dopo Antonio Conte, l’Inter è pronto a cedere in questa sessione di calciomercato un’altra stella. Infatti dopo appena una stagione, ad altissimi livelli, la dirigenza nerazzurra è pronta a dire addio ad Achraf Hakimi. Il terzino marocchino non andrà di certo via per aver deluso, ma solamente per permettere alla società di fare cassa. Il Ds Beppe Marotta, infatti, ha chiesto 80 milioni per il cartellino del calciatore e ci sarebbe una squadra pronta mettere sul piatto questa cifra.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, assalto al trequartista: pronto lo scambio

Il Paris Saint-Germain è pronto quindi a mettere sul piatto tale cifre. I parigini, inizialmente, avevano proposto un’offerta tra i 60 ed i 70 milioni, ma alla fine i nerazzurri potranno arrivare alla cifra richiesta. Intanto un indizio importante sul futuro di Hakimi l’avrebbe dato il Corriere dello Sport, secondo il quale il terzino avrebbe disdetto l’affitto di casa. Saranno quindi giorni caldissimi per l’ambiente nerazzurro, che al momento sta lasciando di stucco tutti i tifosi con i diversi movimenti in uscita.

Calciomercato Inter, Hakimi verso il Paris Saint-Germain: non è l’unico pronto a dire addio

Achraf Hakimi, però, non sarà l’unico top player a partire. Infatti il Chelsea è pronto a farsi il regalo dopo la vittoria della Champions League. La dirigenza dei ‘Blues’ sarebbe pronta a riportare a Londra l’attaccante interista Romelu Lukaku. Uscito proprio dalle giovanili del Chelsea, l’attaccante belga fu ceduto nel 2013 per approdare all’Everton. Proprio con la maglia dei ‘Toffees’, la punta del Belgio esplose definitivamente, prima di passare al Manchester United e poi all’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Cristiano Ronaldo, arriva l’annuncio choc: “È abusivo”

Dopo la deludente stagione di Timo Werner, Roman Abramovich sarebbe pronto a regalare a mister Tuchel un bomber per poter competere anche in Premier League. A far spazio al calciatore ci penserà Oliver Giraud, in uscita e più volte accostato al Milan. L’Inter è pronta a valutare ogni offerta per il goleador belga, data la situazione societaria. Poi Marotta potrà concentrarsi finalmente sul mercato in entrata, in un estate che si preannuncia ricca di sacrifici.