Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi ci rivelano numerosi colpi di scena come il possibile naufrago che può essere eliminato.

Questa sera, lunedì 31 maggio, andrà in onda la ventottesima puntata del programma che sta costantemente tenendo incollati allo schermo tantissimi italiani. I milioni di telespettatori si chiederanno cosa gli aspetta nel primo appuntamento settimanale dell’Isola dei Famosi, ebbene adesso passeremo in rassegna alcuni di quelli che saranno i momenti salienti della puntata.

Partiamo col dire che i naufraghi si ritroveranno a svolgere le difficili prove in Honduras e lotteranno per l’immunità. Stasera, infatti, i concorrenti tenteranno di diventare immuni dalle nomination attraverso i confronti e le varie sfide. Ma non solo.

Anticipazioni Isola dei Famosi, c’è l’eliminazione: pubblico senza parole – VIDEO

Ci avviciniamo sempre di più alla finale, la semifinale difatti andrà in onda lunedì 7 giugno. Manca poco dunque all’atto finale che ci consentirà di scoprire il vincitore del programma che, desideriamo ricordarlo, non verrà eletto in studio ma in Honduras, a causa della pandemia.

Stasera intanto scopriremo chi saranno gli altri finalisti, dopo Andrea Cerioli e Ignazio Moser. Per di più non mancherà anche una nuova eliminazione; a rischiare l’eliminazione sono Isolde Kostner e Matteo Diamante. Ma chi sarà tra i due a dover tornare a casa?

A fornirci un indizio sul possibile esito del televoto è il sondaggio di Reality. Gli utenti hanno esposto il proprio giudizio e a rischiare l’eliminazione è proprio Matteo Diamante, che ottiene il 68% dei voti, contro il 32% dei voti di Isolde Kostner.