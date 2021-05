Anticipazioni Beautiful, Sally rivuole Wyatt: caos tra Ridge e Brooke

Le anticipazioni italiane di Beautiful pongono ancora al centro dell’attenzione il rapporto tra Sally e Wyatt: cosa vedremo

La longeva soap opera ha ancora al centro dell’attenzione l’ambiguo rapporto tra Sally e Wyatt con la prima che prova a fare di tutto per riconquistare il suo amato. Le anticipazioni italiane di Beautiful, tuttavia, parlano anche di caos nel rapporto tra la coppia storia Ridge e Brooke: tra lui e lei c’è Quinn che continua a causare problemi e voler avvicinare Forrester alla sua amica Shauna.

LEGGI ANCHE > > > Amici 20, il ricordo commovente di Marina Miliddi: lacrime sul web – FOTO

NON PERDERTI > > > Che tempo che fa, Fabio Fazio svela il futuro del programma in diretta!

Un’altra relazione è al centro delle querelle della soap opera: Liam e Hope, infatti, provano a ricucire le proprie ferite ed a portare avanti il loro rapporto con maggiore serenità.

LEGGI ANCHE > > > Arisa, il nuovo scatto sconvolge il web: “Basta vergogna”

Anticipazioni Beautiful: cosa succede con Thomas

Hope metterà in atto un nuovo piano per smascherare Thomas: la Logan sostiene che lo stilista sta prendendo in giro Zoe. Accompagnata da Douglas, Hope indossa l’abito da sposa e, come aveva immaginato, lo stilista abbandona Zoe all’altare ed insegue la Logan giurandole amore eterno. A questo punto Hope riesce nel suo obiettivo: smaschera Thomas, evidenziando la sua falsa volontà di convolare a nozze con Zoe, e rifiuta il suo invito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Zecchino d’Oro 2021, c’è il vincitore: che sorpresa!

Purtroppo Zoe dovrà incassare questo duro colpo e delusa, dovrà accettare la verità. Nel frattempo, Hope e Liam si incaricheranno di crescere Douglas. Alla fine, i due decideranno di risposarsi e lo faranno con una celebrazione molto intima: saranno soltanto loro tre presenti all’evento.

Per quel che riguarda Ridge e Brooke, invece, Shauna si intrometterà nel loro rapporto. Brooke, si scambia un bacio con Bill e sarà proprio Shauna ad assistere allo scambio di effusioni che, addirittura, registrerà tutto. Quando questa chiede consiglio a Quinn, l’amica piazzerà il video del bacio nel quadro digitale che Brooke e Ridge hanno nel salotto di casa. Ridge e Katie avranno una reazione tutta da vedere.