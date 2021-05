Amici 20, nuovo flirt tra due amatissimi allievi: fan in rivolta – VIDEO

Le storie pubblicate su Instagram da un’allieva di Amici 20 non lasciano alcun dubbio: i due si stanno frequentando

CLICCA QUI PER VEDERE LE STORIE DI MARTINA

Più di una storia di Martina Miliddi, ballerina di Amici 20, non lasciano alcun dubbio ai fan: lei e Raffaele Renda si stanno frequentando. In realtà, il loro rapporto non è mai stato nascosto, né dalla ballerina, né dal cantante che hanno ammesso anche a Verissimo che al di fuori del programma hanno cominciato a sentirsi.

LEGGI ANCHE > > > Anna Tatangelo, confessione inaspettata: “Mi sono sentita sola”

NON PERDERTI > > > Che tempo che fa, Fabio Fazio svela il futuro del programma in diretta

Dopo aver postato una foto romantica di una mano sulla sua gamba, sugli scogli di Cagliari, Martina ha pubblicato un video in macchina col cantante calabrese intento a cantare il suo nuovo singolo: Focu Meu.

Amici 20, Martina e Raffaele si frequentano: l’indignazione dei fan

L’indignazione dei fan, principalmente quelli di Aka7even, deriva dal fatto che all’interno del talent show la ballerina ha avuto una relazione col cantante campano. Tuttavia, stesso durante Amici 20, Martina non ha voluto nascondere a Luca – questo il nome di battesimo – il suo interesse per Raffaele. Luca e Raffaele erano buoni amici tant’è che il cantante calabrese decise di non voler sapere nulla di Martina e del suo interesse, proprio nel rispetto di Luca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Arisa, il nuovo scatto sconvolge il web: “Basta vergogna”

La ballerina ed il cantante di Focu Meu, però, sono usciti prima dal talent show ed hanno cominciato a sentirsi, quando con Luca la storia era ormai chiusa. Aka7even ha scritto anche una bellissima canzone per la sua amata che gli ha consentito di arrivare in finale: