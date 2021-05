Uno dei personaggi più amato del dating show condotto da Maria De Filippi ha subito un grave lutto: a causa del Covid ha perso tre carissimi amici.

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha dovuto affrontare quattro gravi lutti. A parlarne lo stesso Giorgio Manetti in un’intervista rilasciata al settimanale Mio dove ha confidato che la compagna Caterina ha avuto il Covid-19. Tanta ansia dunque per l’ex fiamma di Gemma Galgani che al di fuori del dating show ha trovato il grande amore.

Il cavaliere, sempre nel corso dell’intervista ha rivelato che il Covid gli ha portato via tre suoi carissimi amici. La compagna ha contratto il virus in forma lieve mentre i suoi amici no e così non sono riusciti a vincere la lotta.

“La mia compagna Caterina ha contratto il Covid, seppur in forma leggera, ma per fortuna io non sono stato contagiato. Direi che questo è stato un gran bel regalo. È un virus subdolo che mi ha fatto perdere tre amici carissimi”.

Uomini e Donne, grave lutto per uno dei personaggi più amati

Giorgio Manetti ha spiegato che la sua compagna, Caterina, nonostante oggi sia del tutto guarita dal Covid-19, non si è ancora ripresa al 100%. Non è una novità, infatti, che il post virus non è così facile. “Lascia lunghi strascichi, come la stanchezza”, ha spiegato il Gabbiano di Uomini e Donne, che per fortuna non è stato contagiato.

La storia con Caterina è iniziata molti anni fa, prima della partecipazione del Gabbiano a Uomini e Donne. Dopo tre anni di relazione però i due si sono divisi e lei ha sposato un’altra persona dalla quale ha avuto un figlio. Nonostante il forte legame con Caterina Giorgio Manetti non è interessato al matrimonio.