Sanremo 2022, Amadeus a sorpresa: cambia tutto? – VIDEO

Sanremo 2022 | Dopo i diversi ‘no’ alla conduzione per la terza volta del festival, Amadeus potrebbe aver cambiato idea: cosa è successo

Il conduttore del momento, Amadeus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Leggo. Tra i vari argomenti toccati, quello sulla prossima edizione di Sanremo. Diversi sono stati i ‘no’ nel corso di questi mesi in merito alla terza conduzione di fila, mentre stavolta non è stato chiaro al 100%.

“Ho avuto grandi soddisfazioni, ho ottimo rapporto col direttore Stefano Coletta, adesso è prematuro parlare di Sanremo ed Eurovision. Il mio contratto scade ad agosto quindi non potrei neanche parlare di settembre. La Rai è casa mia, sono un privilegiato potendo fare ciò che sognavo di fare da ragazzino. Non mi piace dire di no, ma qualsiasi decisione che prenderemo insieme sarà per il bene del programma e non mio personale”. Lo stesso direttore Coletta ha spiegato che al momento è tutto in alto mare e che quindi il discorso non è ancora chiuso.

Sanremo 2022, tutti i possibili conduttori

Sono più di due mesi, quasi tre, che l’edizione 2021 di Sanremo, forse la più complessa a causa del Covid-19, è terminata. Tutt’ora però non si sa chi sarà il prossimo conduttore, dato che Amadeus è più fuori che dentro

Si è parlato nel corso di questo tempo della coppia Arbore–Venier, scartata poco dopo perché la zia d’Italia ha ammesso di voler continuare a fare solo Domenica In. Non sono mancate ipotesi come Serena Rossi, Massimo Ranieri ed addirittura Checco Zalone. Quale più, quale meno, ma sembrano tutte altamente improbabili.

Non è escluso, invece, che il Festival venga affidato ad un conduttrice o conduttrice che lo abbiano già presentato in passato. Ed è qui che spuntano i nomi della Clerici e di Bonolis, ma al momento nessuna notizia appare certa.