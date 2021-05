Paolo Bonolis, pronta una nuova avventura: di cosa si tratta

L’esuberante conduttore Paolo Bonolis è pronto ad una nuova avventura in televisione: ecco di cosa si tratta

Paolo Bonolis è uno dei conduttori italiani maggiormente amati ed ambiti anche dalle varie reti. Nei mesi scorsi si era vociferato anche dell’addio a Mediaset, in favore della Rai. Secondo quanto riferito da TvBlog, però, il romano non lascerà il biscione ed anzi avrebbe rinnovato il contratto per altri tre anni.

Pare inoltre sicura la voce riguardante la possibilità di condurre un nuovo programma nel corso della prossima stagione. Più di una volta Bonolis ha dichiarato di voler riportare ‘in vita’ nuovamente Il Senso della Vita, che ha regalato molto successo alla rete privata. Le prime edizioni sono andate in onda dal 2005 al 2008, oltre un breve ritorno nel 2011. Al momento, però, non ci sono ulteriori conferme sul nome del prossimo programma che andrà a condurre. Intanto, invece, è ufficiale il ritorno di Avanti un Altro nel pre-serale di Canale 5 a partire dal prossimo settembre.

Paolo Bonolis a Sanremo 2022?

In questi mesi si è parlato della possibilità da parte di Paolo Bonolis di condurre il Festival di Sanremo del 2022. Il conduttore romano l’ha già presentato nel 2005, con al fianco la Clerici e la Felini, e nel 2009. Non è impossibile che prima o poi cali il tris, ma è difficile accada nel 2022 dato il fresco rinnovo con la Mediaset.

Altri sono i profili monitorati dalla Rai, qualora non si riuscisse definitivamente a convincere Amadeus. Da Serena Rossi a Massimo Ranieri, passando per Fazio, Zalone e la coppia Arbore-Venier.