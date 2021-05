Morto Gavin MacLeod, il capitano Stubing di Love Boat aveva 90 anni

All’età di 90 anni si è spento Gavin MacLeod, attore diventato famoso per aver interpretato il capitano Stubing in ‘Love Boat’

A 90 anni si è spento l’attore americano Gavin MacLeod, famoso principalmente per il ruolo di Merrill Stubing in Love Boat. A dare l’annuncio della scomparsa sono stati i familiari. L’uomo se n’è andato ieri nella sua casa di Palm Desert.

Altro ruolo celebre è stato quello del mariano Joseph ‘Happy’ Haines nella sitcom della ABC, McHale’s Navy.

LEGGI ANCHE—> Uomini e Donne, grave lutto per uno dei personaggi più amati

LEGGI ANCHE—> Luca Ward, confessione incredibile: “Accaduto nella disperazione totale”

Gavin MacLeod, the good-guy actor who played news writer Murray Slaughter on The Mary Tyler Moore Show and Captain Merrill Stubing on The Love Boat, has died. He was 90. https://t.co/Ve8MEGhsoN

— The Hollywood Reporter (@THR) May 29, 2021