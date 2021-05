Morto Jason Dupasquier, il pilota di Moto3 aveva 19 anni

All’età di 19 anni si è spento il pilota di Moto3, Jason Dupasquier, che ieri aveva subito un intervento neurologico all’ospedale di Firenze

All’età di 19 anni è morto Jason Dupasquier, pilota diciannovenne della Prustel Gp in Moto3. L’atleta ieri aveva subito un brutto incidente nel corso delle qualifiche e poche ore dopo era stato sottoposto ad un intervento neurologico all’ospedale di Firenze. Il ragazzo, però, è stato dichiarato clinicamente moto pochi minuti fa.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier

On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones

You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2021