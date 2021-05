Milano, accoltellato durante una partita di calcetto: muore peruviano

Accoltellato durante una partita di calcetto, 38enne peruviano: la vittima ed il suo aggressore stavano assistendo al match

Momento drammatico durante una partita di calcetto in un centro sportivo a Milano dove è stato accoltellato a morte un peruviano di 38 anni. Immediato l’intervento della polizia che si trovava in zona per la segnalazione di un assembramento di sudamericani.

Il centro sportivo dove il 38enne è stato assassinato nella serata di ieri, si trova in via del Ricordo vicino al quartiere Adriano di Milano. Le FFOO stanno sentendo le testimonianze di chi ha assistito alla tragica scena.

Proseguono le indagini sulla morte del 38enne peruviano

Sono circa sessanta le persone che erano presenti nel centro sportivo. La Volante arrivata sul posto ha allertato immediatamente il 118 che ha trasportato con urgenza la vittima presso l’ospedale di Niguarda di Milano.

Qui l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle condizioni disperate in cui versava. Le prime indagini hanno appurato che la vittima ed il suo aggressore stavano assistendo alla partita. Questo ultimo avrebbe inoltre colpito l’uomo al torace. Le FFOO continuano a fare chiarezza sul tragico episodio.