Meteo, domenica tra sole ed acquazzoni: clima fresco e ventoso

Durante questa giornata di domenica avremo un meteo diviso tra sole e diversi rovesci. La situazione appare stabile, con un clima fresco e con tanto vento.

Resta inverta la situazione meteo in Italia durante questa domenica, con il sole che si spartirà il Paese con diversi acquazzoni. L’anticiclone infatti sta provando a coinvolgere anche l’Italia, ma nonostante ciò la penisola continuerà a non raggiungere la tanto ambita stabilità atmosferica nelle prossime ore. Infatti una nuova insidia arriva all’orizzonte, grazie alle correnti fredde in arrivo da Nordest che porteranno diverse precipitazioni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Bassetti a iNews24: “Estate in zona bianca. Tra 20 giorni ospedali vuoti”

Questa insidia, infatti, porterà piogge sparse su tutto il Paese. Aumenterà anche la circolazione ventosa su tutta la Penisola specialmente sulle regioni alpine, le aree interne del Lazio, parte del Molise, della Puglia e della Basilicata. Inoltre nel corso della giornata avremo diversi disturbi anche sulle regioni adriatiche. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questa giornata di domenica.

Meteo, domenica tra sole e precipitazioni: come si conclude il weekend

Nel corso di questa domenica una perturbazione in avvicinamento dall’Europa influenzerà il clima del nostro paese. Con l’arrivo di questi disturbi avremo anche un lieve calo delle temperature. Ovviamente non mancheranno residue precipitazioni che colpiranno non solo sulle vette alpine, ma anche tra Lazio ed Abruzzo. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sui tre settori principali del Paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione instabile, specialmente nelle ore notturne, tra Prealpi lombarde, medio-basso Piemonte e Ponente ligure. Inoltre durante la giornata avremo ampie schiarite su tutto il settore. Altrove resisterà il bel tempo, con le piogge che non occuperanno tutto il settore. Le temperature risulteranno in calo, con massime dai 20 ai 24 anni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, Speranza: “Programmiamo il futuro, strada è quella giusta”

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione a dir poco instabile, con precipitazioni in transito su gran parte del settore. Infatti le piogge andranno a colpire soprattutto Lazio e Abruzzo. Altrove la situazione risulterà maggiormente serena, con ampie schiarite e tanto sole. Le temperature risulteranno in sensibile diminuzione, con valori massimi che oscilleranno dai 19 ai 24 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un clima inizialmente soleggiato, ma la situazione non sarà stabile. Infatti avremo un netto peggioramento nel corso della giornata a partire da Molise e alta Puglia, per poi arrivare in Campania e Lucania. Le temperature risulteranno in decisa diminuzione, con massime che andranno dai 18 ai 23 gradi.