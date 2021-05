Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez attaccata da una concorrente che era stata pesantemente criticata: “Belen è meglio”

Due caratteri forti e ci sarebbe piaciuto vederle insieme in Honduras come concorrenti, non semplicemente negli studi milanese dell’Isola dei Famosi. Perché Cecilia Rodriguez e Vera Gemma non diventeranno mai amiche, ma la caduta di stile dell’argentina negli ultimi giorni fa ancora discutere.

In una delle ultime puntate del reality, la ‘Chechu’ ha detto di non essere assolutamente gelosa quando vedeva la figlia dell’attore vicina a Ignazio Moser. E c’è anche un motivo specifico: “Ignazio se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui”. In realtà quello che voleva dire l’hanno sentito tutti e ormai era tardi per rimediare all’errore.

Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez attaccata: nel paragone con la classe della sorella è perdente

La replica di Vera Gemma è arrivata non appena è stata invitata da Tommaso Zorzi nella nuova puntata de ‘Il Punto Z’, il talk show messo in piedi dal vincitore dell’ultimo GF Vip. Schietta come sempre, ha spiegato di avere trovate davvero poco eleganti le parole della Rodriguez, anche perché arrivate senza un motivo.

E poi ha aggiunto che “per prima cosa sono una fig* pazzesca, quindi vorrei sapere dove ca**o ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva”. Soprattutto però non è bello che quelle parole siano arrivate da una donna, anche perché lei fa tuto il contrario. Infine la frecciatina: “Belen è meglio, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che una cosa del genere non l’avrebbe detta mai”.

Domani, nella nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2021, vedremo se Cecilia vorrà controreplicare o almeno scusarsi e chiudere l’incidente diplomatico. Ma in questo momento sembra più preoccupata per i capelli rasati del suo fidanzato e per la possibile vittoria di Ignazio. Tra una settimana conosceremo il verdetto finale.