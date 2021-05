La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta iniziando a prendere forma. Tra addii e conferme… tra i concorrenti spunta una delle protagoniste di LOL – Chi ride è fuori.

Il GF Vip 6 inizia a prendere forma e tra smentite e conferme, Alfonso Signorini sarà per il terzo anno consecutivo il conduttore del programma. Oltre a lui, in questi giorni sono stati rivelati, non in via ufficiale, i nomi dei nuovi concorrenti. Ma non solo, aggiornamenti importanti sono stati annunciati anche sul fronte opinionisti.

Pupo ha annunciato che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha deciso di mollare lo show dopo tre anni per tornare ai suoi impegni musicali. Sulla scia dell’addio anche Antonella Elia che verrà sostituita da una ex concorrente del GF Vip: Adriana Volpe. La conduttrice prenderà il posto di Antonella Elia, con la quale ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

GF Vip 6, protagonista di LOL – Chi ride è fuori nel cast: fan in visibilio

Nel prossimo GF Vip potrebbe esserci spazio per la star di LOL – Chi ride è fuori: Michela Giraud. Nella giornata di ieri la comica è stata ospite di Massimo Bernardini a TvTalk ed è lì che, in modo del tutto inatteso, è stata tirata in ballo una sua possibile candidatura al Grande Frati Vip 6.

“Sei stata cinque ore chiusa dentro una stanza per LOL, riusciresti a starci anche per giorno dentro il Grande Fratello Vip?”, gli ha chiesto uno degli ospiti in studio e la sua risposta è stata incredibile.

“Per quanti soldi?”. In questo modo Michela Giraud non ha risposto ne accettato ne rifiutato un possibile approdo in Mediaset nel programma di Alfonso Signorini. Il suo “ni” potrebbe anche trasformarsi in sì qualora il direttore di Chi decida di mettere mano al portafoglio.