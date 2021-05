Che tempo che fa, Fabio Fazio svela il futuro del programma in diretta!

Ultima puntata di Che tempo che fa prima della pausa estiva per Fabio Fazio: il conduttore ha spiegato il futuro del programma

Ci rivediamo in autunno, perché oggi il direttore di rete mi ha confermato che la Rai ha intenzione di riproporre il programma in autunno. – @fabfazio #CTCF pic.twitter.com/5fChEtyCkz — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 30, 2021

Fabio Fazio conclude al meglio l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa annunciando il ritorno in autunno. Meritata la pausa estiva per il conduttore ligure ed il suo staff, ma arriva già la conferma per l’anno prossimo. Ciononostante, desta curiosità capire su che canale sarà trasmesso il talk show della domenica sera.

Se è vero che il programma è nato su Rai 3, negli anni è stato spostato tra Rai 1 e Rai 2 salvo poi tornare alle origini: su Rai 3.

Fabio Fazio confermato al timone di Che Tempo Che Fa

Nelle ultime settimane si è vociferato molto di un possibile rinnovo – e delle cifre – di Fabio Fazio alla Rai ormai in scadenza. Questa sera l’accordo è stato trovato ed il conduttore ligure l’ha annunciato in diretta. La Rai, a differenza di Mediaset, sembra voler puntare sempre sugli stessi cavalli – palesemente vincenti per questa stagione – con tutte conferme in corso.

Antonella Clerici confermatissima alla conduzione di È sempre mezzogiorno e The Voice Senior, nuovo format che ha convinto il pubblico. Alberto Matano, che pareva essere in dirittura d’arrivo, sarà nuovamente alla conduzione de La Vita in Diretta. Una novità sembra essere Caterina Balivo che, dopo un anno ai box, potrebbe tornare in pista.