Call of Duty Warzone, bannati per sempre 350.000 utenti: ecco il motivo

Con un nuovo giro di vite, Activision Blizzard ha annunciato di aver bannato 350.000 utenti da Call of Duty: Warzone

È probabilmente il videogioco del momento: stiamo parlando di Call of Duty Warzone. Il battle royale di Activision Blizzard continua a registrare numeri da capogiro, superiori anche al tanto famigerato Fortnite. Poche settimane fa è arrivato l’aggiornamento con la nuova versione della mappa, da subito accolta con molti consensi dai milioni di utenti.

La stessa software house sta lavorando da tempo per moderare al meglio i server ed eliminare gli utenti per comportamenti nocivi o tossici. Con un annuncio ufficiale, è stato comunicato che ben 350.000 giocatori non potranno più accedere coi loro account all’interno del videogioco. Il provvedimento è arrivato dopo una revisione dei nickname registrati nei database dei vari giochi.

We are committed to delivering a fun gameplay experience for all of our players.

