Calciomercato Milan, sfuma il colpo in attacco: accordo con una big

Calciomercato Milan, un colpo in attacco potrebbe essere sfumato definitivamente. C’è l’accordo con una big

Il Milan sta già lavorando alla prossima sessione di calciomercato. L’obiettivo della dirigenza è quello di rafforzare al meglio la rosa a disposizione di Stefano Pioli per competere sia in Italia che in Europa. Tanti i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, che interessano diverse zone del campo.

In porta è già stato annunciato Mike Maignan, preso per 13 milioni più bonus e che andrà a sostituire Gianluigi Donnarumma. In difesa il nome caldo rimane quello di Tomori, che quasi sicuramente verrà riscattato a 28 milioni di euro. Se per l’attacco il capitolo sembra essere chiuso col possibile arrivo di Olivier Giroud, discorso diverso va fatto per la trequarti. Calhanoglu non ha ancora rinnovato, e il potenziale sostituto è vicino ad una big europea.

Calciomercato Milan, c’è l’Atletico Madrid su De Paul

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’Atletico Madrid sarebbe piombato su Rodrigo De Paul dell’Udinese e vorrebbe chiudere la trattativa già nella prossima sessione di calciomercato. Il nome dell’argentino è in cima alla lista di diverse squadre italiane ed europee, tra le quali figura anche il Milan. Secondo quanto spiegato dal noto esperto di mercato, pare che gli spagnoli siano pronti ad offrire 20 milioni di euro più alcune contropartite tecniche di lusso.

La palla passa ora al patron Pozzo e al giocatore, che devono decidere se accettare le lusinghe dei Colchoneros o attendere altre offerte. I rossoneri potrebbero inserire Hauge nell’affare, ma al momento non è stata intavolata nessuna trattativa.