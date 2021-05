Calciomercato Milan, assalto al trequartista: pronto lo scambio

Calciomercato Milan | I rossoneri sono pronti all’assalto del trequartista argentino: pronto lo scambio con Hauge

Il Milan, come fatto per Donnarumma, non aspetterà le decisioni di Calhanoglu che ha il contratto in scadenza a fine giugno. I rossoneri hanno offerto 4 milioni all’anno al turco, ma dal calciatore non arrivano segnali positivi. Quest’ultimo, forte dell’offerta della Juventus e quella ricca dell’Al Duhail, starebbe seriamente decidendo di partire.

Maldini e Massara che non vogliono perdere tempo, avrebbero deciso di puntare con forza su Rodrigo De Paul dell’Udinese. L’argentino, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, è valutato 40 milioni di euro. La dirigenza del Milan, per abbassare il prezzo, potrebbe inserire Hauge (15 milioni il prezzo del cartellino) nella trattativa. L’Inter è avvisata: i cugini rischiano di scippargli l’obiettivo di mercato.

Calciomercato Milan, interesse per Schouten del Bologna

Secondo quanto riferito da Sky, il Milan avrebbe messo gli occhi su Jerdy Schouten del Bologna per la mediana. Il calciatore quest’anno è stata una delle pedine inamovibili nello scacchiere di Sinisa Mihajlovic. Sul calciatore c’è anche l’interesse dell’Atalanta che vorrebbe un’alternativa a Marten De Roon.

La dirigenza riflette se cederlo o meno e cerca di stabilire una giusta valutazione. Al suo posto giocherebbe Dominguez che, fino ad ora non ha trovato molto spazio pur avendo molta stima da parte di Sabatini e Mihajlovic.