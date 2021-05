Arisa, il nuovo scatto sconvolge il web: “Basta vergogna”

Un nuovo scatto di Arisa pubblicato sul suo profilo Instagram ha mandato in tilt il web e quasi un milione di followers l’hanno acclamata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Uno scatto molto particolare che cela un grido di protesta: “Basta vergogne”, urla virtualmente Arisa. Sempre stata sui generis, presentatasi al Festival di Sanremo con un paio d’occhiali ed il look d’altri tempi, la cantante ligure ha rotto gli schemi per l’ennesima volta.

“Ma sai che c’è ? Ci sono cose che non potrai fare più.. il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma… mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio”.

Arisa rompe gli schemi: lo scatto fa impazzire il web!

Uno scatto provocante e provocatorio quello di Arisa contro ogni forma di bodyshaming. Sotto al post di Instagram più di 70mila like e quasi 3mila commenti di supporto all’artista da sempre in prima linea per lotte sociali di questo genere. La cantante ligure sta vivendo una vera e propria rivoluzione personale e professionale, anche e soprattutto nella vita privata.

Arisa è in una fase di stallo con il produttore Andrea Di Carlo con il quale c’è poca chiarezza. Se prima si parlava assiduamente di un matrimonio imminente, adesso c’è un po’ di perplessità, tuttavia questo non mette ko la cantante che si mostra piuttosto forte e decisa per la sua strada.