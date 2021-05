Antonella Clerici è pronta, l’annuncio che manda in tilt i fan

Antonella Clerici è pronta, arriva l’annuncio che manda in tilt i fan. Nella prossima stagione televisiva c’è un programma che l’aspetta

Una scommessa di Rai Uno, una vittoria della rete ma anche di Antonella Clerici: perché per tornare in prima serata, l’amatissima conduttrice milanese aveva puntato su un talent show chiuso qualche tempo fa per gli scarsi ascolti dell’ultima stagione. Alla fine ha avito ragione lei e la buona notizia è che ‘The Voice Senior‘ tornerà anche nella prossima stagione tv.

Non è ancora certa la data della prima puntata per le audizioni al buio dei concorrenti di ‘The Voice Senior 2‘, ma le indiscrezioni portano ottime notizie ai fan del programma e di Antonella. La prima edizione infatti era strutturata su cinque puntate, finale compresa. La prossima invece, per sfruttare il grande successo di ascolti, dovrebbe contenerne qualcuna in più.

In attesa di avere la conferma ufficiale da parte di Rai Uno che prossimamente presenterà i palinsesti per la stagione autunnale, c’è un’altra novità importante, Ad accompagnare la Clerici come coach e giurati c’erano Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino, più Al Bano e la fighlia Jasmine Carrisi insieme. Torneranno pure loro, salvo sorprese dell’ultimo minuto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE VOICE SENIOR ITALY FANPAGE (@thevoicesenioritaly)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo 2022, Amadeus a sorpresa: cambia tutto? – VIDEO

Antonella Clerici è pronta e incita tutti a fare come lei: la bella novità nella sua vita privata

‘The Voice Senior 2’ dovrà confermare gli ottimi risultati della prima stagione: la prima puntata era stata seguita da 4.483.000 per il 19,77% di share. Una media sempre vicina al 20% sino alla finale che aveva fatto registrare 3.647.000 spettatori per il 18,20% di share quando era stato incoronato come vincitore Erminio Sinni, concorrente del team Bertè.

Tutte emozioni che potremo rivivere presto. Come ha antipasto il sito specializzato di Davide Maggio, infatti, Rai Uno durante l’estate replicherà alcuni dei programmi di maggiore successo tra i quali questo, probabilmente nella prima serata del sabato.

E intanto Antonella Clertici, che non ha ancora concluso la stagione del suo programma di mezzogiorno sula stessa rete, con orgoglio ha mostrato la sua ultima avventura. Venerdì scorso è stata sottoposta alla prima dose del vaccino nell’Ospedale dio Alessandria. E sulle note de ‘La vacinada’, il brano di Checco Zalone, l’ha fatto sapere a tutti per invitare a fare come lei.