Anna Tatangelo, confessione inaspettata: “Mi sono sentita sola”

Ospite a Domenica In e reduce dall’uscita del suo album, Anna Tatangelo ha parlato della sua vita e di come si è sentita in passato

AnnaZero è il nuovo album di Anna Tatangelo uscito soltanto due giorni fa che ha riscosso già tantissimo successo. La cantante ciociara sta promuovendo in TV il suo album di cui è particolarmente orgogliosa, su cui ha scritto: “È nato in un momento difficile della mia vita“.

Oggi, domenica 30 maggio, a Domenica In ha speso belle parole anche per l’ex compagno Gigi D’Alessio: “Lo ringrazierò sempre, sono cresciuta con lui e mi ha dato un figlio. Andrea è la mia stabilità, nei momenti in cui penso di non potercela fare, lui mi dà grande forza”.

Anna Tatangelo e la solitudine: il racconto

A Mara Venier, come solito, Anna Tatangelo ha aperto il suo cuore parlandole degli inizi della sua carriera: “Ero piccola e mi sentivo sola, a quell’epoca ero arrabbiata con il modo: se oggi gli haters sono sui social, prima facevano parte di una fetta del giornalismo”, ha spiegato. “Per fortuna sono giovane e l’esperienza che ho maturato fin qui mi ha fatto le spalle larghe, rifarei tutto dall’inizio alla fine”, ha concluso la cantante ciociara.

Un’ultima parentesi è stata aperta per quel che riguarda la sua attuale situazione sentimentale con Zia Mara che l’ha esortata a divertirsi. Anna Tatangelo ha rivelato che non c’è nulla al momento, ma che il desiderio di convolare a nozze e diventare mamma per la seconda volta è molto forte.