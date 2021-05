Android 12 aggiorna anche le emoji: ecco tutte le novità

Manca sempre meno all’arrivo di Android 12 che, tra le altre cose, porterà con sé anche tantissime nuove emoji. I dettagli

Pochi giorni fa, si è tenuto il consueto appuntamento annuale con il Google I/O 2021. Si tratta di un evento durante il quale Big G presenta tutti i piani a medio termine dell’azienda, sia a livello di software che hardware. A breve arriverà su tutti gli smartphone di ultima generazione Android 12, versione aggiornata del sistema operativo.

Con sé arriveranno tantissime novità, a partire da una interfaccia completamente rivista e più funzionale che mai. Material You sarà la riprogettazione del design più radicale dai tempi di Android 5.0 Lollipop del 2014. Oltre a queste modifiche, sembra ormai certo anche la nuova veste grafica per ciò che riguarda le emoji, che in totale arriveranno ad essere ben 389.

Android 12, tutte le emoji in arrivo

Con l’arrivo di Android 12, prepariamoci ad una valanga di nuove emoji su tutti gli smartphone di ultima generazione. Google vuole fare le cose in grande e, come annunciato nel corso del tradizionale evento di presentazione delle novità, ci saranno ben 389 emoji. Per controllarle una ad una, basta visitare il portale Emojigraph e il gioco è fatto. Intanto, possiamo già darvi alcune anticipazioni su quello che sarà il design.

Per fare un esempio, l’emoticon a forma di noce di cocco mostrerà ora solo una metà del frutto, mentre il Monte Fuji si libererà dell’acqua e del riflesso. Più dettagli anche per la sveglia e per il carrello della spesa, oltre ai vari smartphone presenti nella lista. Per tutte le altre novità, non resta che aspettare notizie da Big G.