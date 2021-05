WhatsApp, un trucco per non perdere nessun messaggio: utenti sorpresi

Spunta su WhatsApp un trucco per non perdere nessun messaggio. Andiamo a vedere come applicare il trick che sta lasciando tutti gli utenti a bocca aperta.

Da anni oramai WhatsApp è diventata fondamentale per la comunicazione ma spesso rischiamo di lasciarci dietro qualche messaggio, un problema rimediabile con un semplice trucco. Infatti da oggi è possibile recuperare tutti i messaggi che cancelliamo dall’applicazione di messaggistica. Infatti per farlo servirà un’applicazione da terzi, disponibile sugli store digitali.

Infatti per andare a vedere i messaggi eliminati bisognerà scaricare WhatsRemoved+, applicazione disponibile gratuitamente sia su App Store e Play Store. Questa app, infatti, permette di monitorare tutte le notifiche in tempo reale, andando quindi a registrare con screenshot tutti i messaggi. Quindi anche se elimineremo un messaggio, lo troveremo comunque all’interno dell’applicazione. Ovviamente, essendo un app di terzi, bisogna fare molta attenzione, specialmente nell’accettare le condizioni ed i termini di servizio.

Refugee Nation Flag is available as an emoji in the latest WhatsApp for Android beta.

If sent to other platforms this is shown as each emoji in the ZWJ sequence: 🏳️‍🟧‍⬛️‍🟧

via @WABetaInfo https://t.co/7QQzqwm8bV pic.twitter.com/6eDZhket4A

— Emojipedia (@Emojipedia) May 26, 2021