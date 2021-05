Valeria Marini, furiosa lite a Supervivientes: il motivo è imbarazzante

Una furiosa lite ha visto coinvolta Valeria Marini, naufraga di Supervivientes, per un motivo alquanto imbarazzante

Notizie choc arrivano dal fronte spagnolo de L’Isola dei Famosi. Come ben sanno in molti, la Mediaset è alle prese anche con la versione iberica del reality show, chiamata Supervivientes. Tra i naufraghi c’è un’italiana, cioè Valeria Marini, che tra l’altra è quella che apre i maggiori scenari che fanno gioco al gossip.

L’ultimo episodio è alquanto imbarazzante ed al limite della decenza. Un’altra concorrente del reality, Lara Sajen, avrebbe infatti accusato la showgirl di aver defecato a terra, lasciando gli escrementi in bella mostra.

Valeria Marini, lite imbarazzante con un’altra naufraga

L’accusa della Sajen ha mandato in collera la Marini, che ha aperto ad una furiosa lite: “Sei una falsa, una bugiarda, te lo giuro sulla mia vita che lo sei”. La replica di Lara è stata: “Sei una vecchia pazza, ho solo detto che hai cag*to, no che hai ucciso qualcuno”. La Marini, però, non c’è stata ed ha tuonato: “Non ti azzardare ad offendermi un’altra volta. Ma stai zitta, ma basta. Calmati, sono finite le tue bugie”.

“Qual è la tua storia? La mia te l’ho raccontata e tutta la gente mi ama, le donne mi amano, i bambini mi amano. La tua storia qual è? Tu a me hai detto vecchia pazza ma guarda te stessa, poi guarda il mio corpo, guardalo bene! Tu sai solo parlare male degli altri”, ha continuato Valeria Marini dopo poco.

Le due donne sono state quasi sull’orlo di una lite fisica, sventata dagli altri naufraghi. Successivamente Valeriona è stata eliminata al televoto, ma è rimasta in gioco su Playa Destierro.