Uomini e Donne, paura per un’ex tronista che ha dovuto subire un’operazione in una zona delicata. Ma come sta adesso?

Con la sua personalità esuberante e coinvolgente è stata una delle grandi protagoniste nella seconda parte della stagione di Uomini e Donne. Ma nelle ultime ore Samantha Curcio è tornata a far parlare di sé per un motivo ben diverso dal dating show di Maria De Filippì.

L’ex tronista campana, infatti, qualche giorno fa aveva spiegato di doversi sottoporre ad un’operazione senza specificare di che cosa si trattasse. Poi però nelle nelle sue Stories di Instagram aveva spiegato di avere fatto un elettrocardiogramma e così qualcuno dei suoi fan aveva immaginato che l’operazione fosse collegata ad un problema cardiaco.

In realtà nulla di tutto questo. L’elettrocardiogramma era un passaggio obbligatorio prima di affrontare l’intervento, ma come ha spiegato lei stessa oggi su Instagram in realtà ha subito l’asportazione di tre fastidiose cisti alla testa. Un intervento che le ha anche lasciato come ricordo tre punti e un po’ di stordimento dopo l’anestesia. Samantha ha detto ai fan di sentirsi “nervosa ed esaurita”, fa fatica a dormire ma in generale sta bene.

Uomini e Donne, Samantha fa ancora coppia con Alessio: lui l’ha difesa dagli haters

Accanto all’ex tronista di Uomini e Donne ancora una volta c’è la sua scelta nel programma, Alessio Ceniccola. La coppia nata meno di un mese fa, quando lei all’improvviso ha deciso di andare via dal programma con il corteggiatore, sta dimostrando di essere sempre più unita.

Nei giorni scorsi era stato lui a scendere in campo per difendere la ragazza da tutti quelli che la stavano offendendo per il suo fisico. Samantha non ha mai rinnegato i suoi chili in più e a lui è piaciuta fin da subito. Un testa a testa cin un altro corteggiatore, Bohdan che ha sperato fino all’ultimo di essere scelto.