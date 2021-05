Netflix, il film commuove il campione: “Ho pianto tutto il tempo

L’ultimo film di Netflix intitolato ‘Il Divin Codino’ ha commosso Roberto Baggio. Il Campione l’ha guardato con i figli e non ha trattenuto le lacrime.

Lunedì 24 maggio è uscito su Netflix ‘Il Divin Codino‘, la pellicola dedicata alla vita sportiva di Roberto Baggio. Il numero 10 ha raccontato di aver visto il film in compagnia dei figli. Una visione attenta che ha fatto commuovere l’ex campione della Nazionale, che con gli azzurri sfiorò il Mondiale del 1994. L’ex fantasista ha assistito all’anteprima della pellicola con la moglie Letizia Lamartire, ma ha comunque deciso di rivedere il tutto dalla sua abitazione di Caldogno. Ma a svelare la reazione genuina del campione al film ci ha pensato la figlia Valentina.

Infatti in una delle sue stories di Instagram, la primogenita ha mostrato il padre assorto nella visione della pellicola, con un velo di commozione che lo accompagnava sul viso. Inoltre nel video si può vedere l’ex numero 10 con una mano sugli occhi, un caffé e un rotolo di carta assorbente sotto il braccio. Valentina nella didascalia ha scritto: “Papà ha pianto per tutto il film… e voi?“. La foto ha commosso il web ed ha ritratto alla perfezione la persona che c’è dietro al campione.

Netflix, tante novità in arrivo: il colosso pensa ad un abbonamento di cloud gaming

Per rispondere all’agguerrita concorrenza di Prime Video e Disney+, Netflix sta pensando di lanciare un abbonamento esterno dedicato al gaming. Infatti il mercato dei videogiochi, nell’ultimo anno, ha avuto un incredibile aumento di fatturato, un’occasione troppo golosa per i responsabili della piattaforma leader nello streaming video. L’obiettivo degli sviluppatori, quindi, è quello di creare un pacchetto di videoludico simile a quello offerto da Apple Arcade.

Così l’azienda di Red Hastings sta sondando il mercato per valutare tutte le opzioni disponibili. Secondo gli insider il nuovo pacchetto potrebbe essere lanciato nel corso del 2022. In passato Netflix ha prodotto diversi titoli legati ai videogiochi come Castlevania, Resident Evil e The Witcher, che sono anche tra i i successi più recenti della piattaforma streaming. Vedremo quindi se nelle prossime settimane arriveranno ulteriori novità sulla possibile piattaforma di cloud gaming.