Fortnite, rimosso un oggetto tra i più amati: utenti furiosi con Epic Games

Dopo l’ultimo aggiornamento, uno degli oggetti più amati è stato rimosso da Fortnite. Gli utenti sono furiosi

Solamente pochi giorni fa, Fortnite si è aggiornato alla versione 16.50. Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X l S e smartphone: tutti i device hanno potuto usufruire delle novità pensate da Epic Games. L’attesa è ovviamente per la stagione 7, che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale tra poco meno di due settimane.

Intanto però, gli sviluppatori del battle royale più famoso al mondo stanno già da ora lavorando ad alcune novità immediate. Tra partnership di lusso e nuove collaborazioni, ci sono anche aggiunte e rimozioni che stanno facendo discutere. C’è in particolare un oggetto – tra i più apprezzati dalla community – che è finito in magazzino e non può essere utilizzato in-game.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix, rivoluzione epocale: cosa sta succedendo

Fortnite, rimosse le bouncer: gli utenti non ci stanno

Bounce pads were actually good. Why they’re doing this when this one WAS A FAN FAVOURITE is beyond me — Antre (@Antre___) May 27, 2021

Probabilmente lo avrete già notato anche voi. Con l’ultimo aggiornamento, Fortnite ha deciso di rimuovere – per l’ennesima volta – le bouncer dal gioco. Piattaforme rimbalzanti che offrono grandissimi vantaggi durante le partite, non potranno più essere utilizzate durante le partite. Una scelta che sta già facendo discutere migliaia di utenti, inferociti con Epic Games e che si stanno lamentando a gran voce sui social network.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, super novità con l’ultimo aggiornamento: non si era mai visto

In realtà però, tutto questo era ampiamente pronosticabile. Le bouncer sono infatti tornate in-game solamente per la Wild Week. Il loro successo potrebbe spingere Epic Games ad un clamoroso ritorno, magari già con la Stagione 7. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni, per ora tutto tace.