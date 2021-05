Fortnite, rivelato il Crew Pack di giugno: ecco tutte le skin in regalo

Il mese di giugno è alle porte, ed è tempo di pensare al Crew Pack di giugno su Fortnite. Ecco tutti gli oggetti in regalo

Poco meno di due settimane, e Fortnite accoglierà la tanto attesa stagione 7. In queste settimane si stanno rincorrendo voci e rumors relativi a tutte le possibili novità alle quali Epic Games sta lavorando, ma non sono ancora arrivate conferme ufficiali. Pare che torneranno i supereroi DC Comics e Marvel, faranno il loro debutto gli alieni e potrebbe scoppiare il Punto Zero.

Intanto però, possiamo già parlare delle novità che sicuramente diventeranno realtà a partire dal mese di giugno. Come ormai da tradizione, sono state annunciati anche questa volta i reward inclusi con l’abbonamento Crew di Fortnite. Per tutti gii abbonati, il nuovo pacchetto diventerà disponibile già a partire dal 31 maggio. Ecco cosa includerà.

Fortnite, cosa include il Crew Pack di giugno

Il prossimo 31 maggio il Crew Pack di Fortnite si aggiornerà con tante novità esclusive. Torna ufficialmente il Mecha, nella sua versione Cuddle Master per una skin che si prepara a diventare tra le più ricercate di tutte. Disponibile nelle colorazioni rosa, bianco e nero, avrà con se anche alcuni oggetti cosmetici molto interessanti.

Inclusi nel pack anche le mimetiche esclusive, da poter applicare a mezzi di trasporto e armi. Ma non è finita qui. Epic Games ha anche annunciato l’arrivo di uno sfondo esclusivo e – nel corso del mese di giugno – anche una nuova track da riprodurre in lobby. Se siete interessati, potete abbonarvi sin da subito al servizio ed usufruire di tutte le novità esclusive.