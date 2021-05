Cashback, arriva l’annuncio choc: cambia tutto nel finale?

Cashback, clamoroso colpo di scena in arrivo: c’è l’annuncio del Governo che fa tremare tutti. Ecco cosa sta succedendo

E se la classifica per il supercashback cambiasse proprio all’ultimo secondo? E’ quello che può esattamente accadere in virtù dell’intervento del Ministero dell’Economia per questo mese. Come infatti annuncia l’ANSA, il governo, ora che siamo a un passo dalla conclusione del primo semestre, interverrà scrupolosamente per individuare tutte quelle transazioni fittizie realizzate ad hoc per accumulare punteggio e scalare la classifica. Quindi i famigerati furbetti non la passeranno liscio come ormai si iniziava a temere: piuttosto, questi verranno severamente puniti proprio sul più bello. Ovvero a un passo dal traguardo.

Cashback, ora scattano i controlli anti-furbetti

In un primo momento si era pensato anche a un intervento statale magari a maratona conclusa quando era il momento di stilare la classifica fine, e invece no. Le autorità, piuttosto, hanno deciso di muoversi subito come evidenzia l’agenzia di stampa.

Ciò significa che verranno individuate e depennate tutte le transazioni anomale che vedono un intervento ricorrente, dalla cifra minima o magari realizzate in una stessa attività per più volte al giorno. Cosa significa tutto questo? Che la classifica, appunto, potrebbe essere riscritta in questo rush conclusivo.

Tuttavia attenzione: almeno sempre secondo quanto riferisce l’ANSA, non ci sarebbero squalifiche per questi utenti ma verrebbero cancellate in toto tutte queste transazioni sinistre. A meno che, tramite l’opzione reclami, non vengano dimostrate come effettive transazioni realizzate per l’acquisto di un qualcosa di effettivo e non una transazione strategica. Impossibile praticamente. E ora attenzione a chi perderà centinaia e centinaia di operazioni,