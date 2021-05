Carte Pokemon rare, situazione sempre più ingestibile: allarme negli Usa

Le carte Pokemon rare sono diventate un fenomeno quasi ingestibile. È scattato l’allarme negli Usa: cosa sta succedendo

Soprattutto nel corso degli ultimi mesi, c’è stato un vero e proprio boom di collezionisti di carte Pokemon. Le più rare messe in vendita a cifre folli, con milioni di appassionati che stanno prendendo letteralmente d’assalto le catene di negozi fisici e online. Tra nuovi stock e vecchie collezioni, ce n’è veramente per tutti i gusti.

Ad aver alimentato il fenomeno ci hanno pensato senza dubbio youtuber e streamer su Twitch, che hanno dato il via ad un format di “sbustamento” delle collezioni Pokemon più rare al mondo. I loro followers li hanno seguiti di conseguenza, dando nuova linfa al brand. C’è però chi sostiene che la situazione sia diventata insostenibile, soprattutto negli Usa. Ecco cosa sta succedendo.

