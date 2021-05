Calciomercato Juventus, pronto l’addio di Ramsey: c’è il sostituto

Calciomercato Juventus | I bianconeri dico addio ad Aaron Ramsey, ma c’è già pronto il sostituto: gioca in Serie A

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe pronta a cedere Ramsey che in queste due stagioni ha altamente deluso le aspettative dopo aver dimostrato ottime qualità all’Arsenal. Il calciatore ha un ingaggio pesante, ma alcuni club di Premier League sarebbero disposti a riaccoglierlo in terra inglese. Resta invece Rabiot che nell’ultima parte di stagione ha mostrato ampi margini di miglioramento. Possibile la cessione anche di Bentancur, ben visto da Simone che è alla guida dell’Atletico Madrid.

I bianconeri, ad ogni modo, avrebbero già inquadrato il sostituto pronto a dirigere il centrocampo sotto l’ala di Max Allegri. Si tratta di Locatelli, ora in forza al Sassuolo. I neroverdi lo valutano 25-30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, rivoluzione in difesa? Max valuta

La Juventus starebbe riflettendo anche su una strategia per la difesa. Max Allegri, che farà da manager all’inglese, avrebbe intenzione di far svecchiare il reparto. In tal caso Chiellini non otterrebbe il rinnovo, mentre Bonucci potrebbe essere ceduto per far cassa e puntare su altri profili. In rosa rimarrebbero de Ligt e Demiral, con il primo titolare ed il secondo come comprimario visto che non dà garanzie a livello fisico.

Diversi sono i profili monitorati dal club, tra cui Sergio Ramos che andrà in scadenza con il Real Madrid non intenzionato a rinnovargli il contratto. I Blancos hanno già annunciato David Alaba al suo posto.