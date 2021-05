Anticipazioni Beautiful, addio a Sally: Wyatt ha deciso

Una decisione necessaria quella di Wyatt dopo che Sally è stata smascherata: tutte le anticipazioni di Beautiful

We are so excited for @TheCourtneyHope! 🙌 She’s nominated for Outstanding Performance By A Supporting Actress In A Drama Series. #BoldandBeautiful pic.twitter.com/7DzdfYGDho — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) May 26, 2021

Le anticipazioni americane di Beautiful dicono addio ad una della attrici più valide della longeva soap opera: Courtney Hope, nel ruolo di Sally Spectra, andrà via. Tutto comincia con dei sospetti da parte di Florence che nota qualche discordanza nei racconti della stilista e decide di iniziare ad indagare per conto suo. La Logan si recherà dalla dottoressa Penny – complice di Sally – che non le sarà particolarmente d’aiuto.

D’improvviso Florence si troverà legata ad un termosifone dopo essere stata colpita alla testa da Penny: Logan si era introdotta nel suo studio a sua insaputa per scoprire qualcosa in più.

Anticipazioni Beautiful: Sally esce di scena

Sarà Wyatt ad arrivare in tempo per salvare Florence e smascherare Sally. Quest’ultima, mentre prova a dare spiegazioni sviene e viene trasportata in ospedale implorando Wyatt di perdonarla. Ancora una volta Spencer gli dice che non vuole vederla dietro le sbarre e le consiglia di scappare per ritrovare sé stessa. Ad invenire contro la Spectra sarà anche Katie, la prima ad essere caduta nel suo tranello.

Stando alle anticipazioni americane, dunque, dopo tutto il caos creato, Sally decide di lasciare Los Angeles e di uscire di scena, come le aveva consigliato l’ex fidanzato Wyatt. Non è chiaro se quello dell’attrice Courtney Hope è un addio o soltanto un arrivederci.