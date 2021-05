Beautiful, un’attrice è gravemente malata: di chi si tratta

Una delle attrici di Beautiful è molto malata, per questo motivo da tempo non si vede all’interno delle trame della famosa soap americana

Una delle attrici della famosa soap americana Beautiful è da tempo che non si vede nelle scene e questo non è dovuto ad un’esigenza di copione. Di chi stiamo parlando? Tutti sicuramente ricorderete la vulcanica zia di Sally Spectra, Shirley, che non è apparsa nella soap nemmeno in occasione della finta malattia della nipote.

L’attrice che interpreta il personaggio è Patrika Darbo ed è uscita di scena dopo aver scoperto di avere un cancro alla pelle. Lei stessa sui social ha raccontato il tutto ai fan: “Il mio cancro è più esteso di quanto si potesse pensare. Uso protezione, cappello e crema ma niente da fare. Non smetterò mai di dirlo, usate la protezione solare”.

Beautiful, due protagonisti pronti a lasciar le scene?

Nelle prossime puntate di Beautiful due protagonisti di questi anni potrebbero lasciare le scene, che sia momentaneamente o per sempre. La prima è Sally Spectra che, dopo aver finto una grave malattia, è stata perdonata da Wyatt che però le ha chiesto di andare via da Los Angeles per ritrovare se stessa.

Il secondo è Bill Spencer che, dopo la morte di Vinny, farà di tutto per nascondere la verità e salvare il figlio Liam. Si scoprirà che quest’ultimo non avrò colpe riguardo l’accaduto, ma il padre potrebbe dover allontanarsi per evitare le accuse di omissione di soccorso.