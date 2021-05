Amazon Prime Day, c’è la data dell’evento: parte il conto alla rovescia

È partito il conto alla rovescia per il Prime Day 2021 di Amazon. Stando a quanto riferisce Bloomberg, c’è la data ufficiale

Sconti da urlo, offerte lampo e promozioni uniche: il tanto caro Prime Day di Amazon è pronto a tornare per l’edizione 2021. Viste le difficoltà legate all’emergenza pandemica, anche quest’anno – con ogni probabilità – la due giorni di sconti verrà anticipata di qualche settimana.

L’azienda di Jeff Bezos è già pronta, e lo sono anche i milioni di clienti iscritti ad Amazon Prime. Al momento non c’è ancora una data ufficiale ma, secondo quanto riportato da Bloomberg e altre fonti autorevoli, l’evento si terrà il 21 e 22 giugno 2021. Se anche voi siete interessati e avete già pronta la carta di credito in mano, sappiate che manca sempre meno e bisogna farsi trovare preparati. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix, rivoluzione epocale: cosa sta succedendo

Amazon Prime Day, ecco cosa c’è da sapere

Il Prime Day 2021 di Amazon è in dirittura d’arrivo. Come sottolineato poc’anzi, pare ormai certa la data della due giorni di sconti: 21 e 22 giugno. Gli utenti non stanno più nella pelle, e sono pronti ad andare a caccia delle migliori offerte disponibili. Ci sono però alcuni punti fondamentali da conoscere prima di addentrarsi in questo super evento. Innanzitutto, bisogna essere già iscritti al servizio in abbonamento Prime. Se non avete ancora un account, sappiate che potete usufruire di 30 giorni di prova totalmente gratis.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, super novità con l’ultimo aggiornamento: non si era mai visto

Quando si entrerà nel vivo, la home page darà ovviamente grande spazio agli sconti disponibili. Per destreggiarvi al meglio, il consiglio è quello di andare per categorie o per offerte lampo se non avete un’idea precisa su cosa acquistare. È poi possibile vedere in anteprima gli sconti che verranno lanciati nelle ore successive, così da farsi trovare pronti.