Amazon diventa operatore telefonico? Ecco cosa c’è da sapere

Nelle ultime ore, si parla della possibilità che Amazon diventi anche operatore telefonico in Italia. Ecco cosa c’è da sapere

Un’indiscrezione lanciata da IlFattoQuotidiano e poi ripresa dal Corriere della Sera: Amazon si prepara a diventare operatore telefonico in Italia? Secondo quanto si è letto, pare che il Ministero dello Sviluppo (Mise) abbia dato il via libera alla piattaforma di Bezos proprio pochi giorni fa.

Il servizio “accessibile dal pubblico” ha il nome di Amazon Connect. “Un meccanismo che consente alla clientela di effettuare e ricevere chiamate, facendo uso di numerazioni del nostro Paese” è quanto riportato da alcune fonti. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? L’azienda e-commerce numero uno al mondo è pronta ad allargare ancora una volta il suo ventaglio di offerte?

Amazon operatore telefonico, si tratta di un equivoco

Amazon non diventerà un operatore telefonico in Italia. O almeno, non per il momento. L’indiscrezione lanciata da IlFattoQuotidiano è in realtà basata su un equivoco. Il via libera dato dal Mise è relativo ad un pacchetto di contact center per le aziende. Nulla a che vedere, dunque, con una possibile offerta nazionale dedicata agli utenti italiani per effettuare e ricevere chiamate.

Salvo clamorose novità, bisognerà attendere ancora prima che l’azienda decida di lanciarsi anche in questo mercato (se mai lo farà). Il processo di allargamento da parte del colosso di Jeff Bezos continua comunque senza troppi intoppi. Solamente pochi giorni fa, è stato ufficializzato l’acquisto della MGM per la cifra monstre di 8 milioni di dollari.