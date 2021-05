WhatsApp, super novità con l’ultimo aggiornamento: non si era mai visto

Spunta una super novità con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp. Infatti nella Beta dell’applicazione spunta una nuova emoji: scopriamo qual è.

Sono tantissime le novità presenti su WhatsApp nell’ultimo periodo, con un nuovo aggiornamento che lancia un’attesa emoji. Infatti scaricando la versione Beta dell’App troverete l’emoji con la bandiera simbolo dei rifugiati. Per trovarla dovrete scaricare la versione 2.21.11.10 di WhatsApp Beta, con l’esclusiva riservata a tutti gli utenti con un sistema operativo Android.

La bandiera in questione ha uno sfondo arancione ed una striscia nera orizzontale che la caratterizza. Come riporta sul proprio sito ufficiale WABetaInfo, l’emoji potrà essere trovata nel settore riservato alle bandiere, che si fa sempre più ricco. Inoltre il contenitore con tutte le bandiere è supportato dal Consorzio Unicode, che permette di selezionarle all’interno delle chat. Andiamo quindi a vedere l’ultima novità sull’app di messaggistica.

Refugee Nation Flag is available as an emoji in the latest WhatsApp for Android beta.

If sent to other platforms this is shown as each emoji in the ZWJ sequence: 🏳️‍🟧‍⬛️‍🟧

via @WABetaInfo https://t.co/7QQzqwm8bV pic.twitter.com/6eDZhket4A

— Emojipedia (@Emojipedia) May 26, 2021