Uomini e Donne, furiosa lite con Gianni Sperti: si scatena il pandemonio

Uomini e Donne | Grave la lite in studio che coinvolge l’opinionista Gianni Sperti: l’uomo non ci vede più dalla rabbia ed inveisce contro il cavaliere

Tra Tina Cipollari e Gianni Sperti, i due famosi opinionisti di Uomini e Donne, quest’ultimo è il più pacato, ma quest’oggi si è lasciato andare ad un durissimo sfogo contro il cavaliere Armando Incarnato. Tra i due non scorre buon sangue e lo si denota dal fatto che l’opinionista di base gli va sempre contro ed a sua volta l’Incarnato ha rivelato di non nutrire stima dell’ex ballerino.

Uomini e Donne, Gianni Sperti perde la pazienza

Quest’oggi, comunque, si è superato ogni limite. Tutto è nato dopo che Armando, finito al centro dello studio, ha litigato con una delle dame. Gianni a quel punto non ha resistito ed ha gettato accuse ed insinuazioni nei confronti del cavaliere. Armando Incarnato di tutto punto rivela che Sperti di tanto in tanto si recherebbe a Napoli per chiedere informazioni su di lui. L’ex della Barale però smentisce tutto ed ammette che va spesso nel capoluogo campano perché ama la città ed ha diversi amici lì.

“Sei la peggiore persona che ho conosciuto qua dentro in 20 anni. Sei spaventoso”, tuona Sperti dopo l’insinuazione dell’Incarnato che poi ribatte in malo modo. “Non me ne frega un ca..o”, prosegue furibondo l’opinionista. A quel punto Armando Incarnato preferisce non rispondere per evitare che si crei un nuovo caso intorno alla sua figura.