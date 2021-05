Uomini e Donne, competizione Gemma e Isabella: Giorgio non ha dubbi

Un Trono Over molto acceso quello di quest’anno ad Uomini e Donne, Giorgio Manetti dice la sua sull’edizione

L’ultima puntata di Uomini e Donne è alle porte ed a fare un resoconto sull’edizione ormai conclusa del dating show di Canale 5 ci pensa l’ex cavaliere Giorgio Manetti all’omonimo Magazine dedicato al programma.

I fan della trasmissione sanno che Giorgio è il grande ex amore di Gemma Galgani che, proprio in questo periodo, è in contrasto con un’altra dama della trasmissione: la nuova arrivata Isabella Ricci. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, però, ammette che se fosse ancora parte del dating show, avrebbe piacere nell’approfondire la sua conoscenza con la dama.

Uomini e Donne, Giorgio parla di Gemma e Sirius

Giorgio Manetti ha speso soltanto belle parole per Isabella, dandogli ragione nella diatriba creatasi con la sua ex dama, Gemma Galgani. “È sempre impeccabile, si comporta in modo pacato, è educata, non si espone, non perde il controllo e dimostra continuamente la sua intelligenza”, queste le parole dell’ex cavaliere sulla dama.

Manetti torna ancora una volta a parlare della storia che ha avuto con la dama torinese, ammettendo di non essere ancora riuscito a mandare giù il fatto che Gemma non abbia voluto approfondire la loro conoscenza fuori dal programma. Proprio in merito alla sua permanenza all’interno del dating show, si è interrogato: “Cosa ci sta a fare lì? Per Sirius?”. Non è un segreto che, Nicola Vivarelli non è mai piaciuto all’ex cavaliere.