Tommaso Zorzi nelle ultime ore ha preso una decisione che ad alcuni è parsa eccessiva mentre ad altri giusta. Di cosa si tratta.

Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip sta vivendo un periodo d’oro. Vittoria al GF, opinionista de L’Isola dei Famosi ed ha anche debuttato con un programma tutto suo, Il Punto Z, in onda su Mediaset Play. Non è tutto. In queste settimane si è anche parlato di una trasmissione in prima serata su Italia 1, condotta in solitaria da Tommaso ma un indiscrezione delle ultime ore avrebbe smentito tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, competizione Gemma e Isabella: Giorgio non ha dubbi

Secondo quanto riportato dai colleghi di TvBlog, quest’ultimo progetto che vedeva coinvolto Tommaso Zorzi, sembra essere stato accantonato. Il motivo? Perché per l’ex gieffino sembra stiano per arrivare nuove incredibili opportunità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip 6, ritorno clamoroso nel programma: pubblico sbalordito

Tommaso Zorzi, drastica decisione dell’influencer: addio definitivo

Dopo la smentita di TV Blog, a tornare sull’argomento è stato il noto giornalista Davide Maggio, il quale ha annunciato l’arrivo della prima edizione italiana di Drag Race che dovrebbe andare in onda su Discovery+ e avere come giudice proprio Tommaso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Alessia Marcuzzi, decisione Mediaset ufficiale: pubblico senza parole

La notizia non è stata accolta in modo positivo da tutti sul web e infatti, numerosi utenti hanno ingiustamente attaccato l’influencer portandolo a compiere un gesto che non è passato inosservato. Tommaso Zorzi ha deciso di cancellare Twitter, e non il suo profilo, rimuovendo così l’app dal suo smartphone.