Raoul Bova, notizia sensazionale: ora una nuova sfida

Grande successo per Raoul Bova con Buongiorno, mamma!: l’attore ora si proietta verso una nuova sfida

I dati Auditel di ieri, giovedì 27 maggio, hanno visto trionfare la fiction di Canale 5 ‘Buongiorno, mamma!’ il cui protagonista è Raoul Bova. La serie tv ha chiuso con 3.855.000 spettatori pari al 19.5% di share. Una notizia sensazionale per l’attore romano che ora dovrebbe potersi concentrare nella sostituzione di Terence Hill in Don Matteo 13, come da rumors delle ultime ore.

Subito dopo, comunque, troviamo Rai 1 con ‘Ulisse – Il Piacere della Scoperta’, condotto da Alberto Angela, che ha appassionato 3.421.000 spettatori (15.9% share). Su Rai 2, invece, il ritorno dei play-off di Serie B tra Venezia e Cittadella ha accolto 1.093.000 spettatori pari al 4.7% di share.

I risultati degli altri canali:

Italia 1 Una notte da leoni – 1.273.000 spettatori (5.8%)

Rai3 Amore Criminale – 1.356.000 (5.8%)

Rete4 Dritto e Rovescio – 970.000 (5.4%)

La7 Piazza Pulita – 887.000 (5%)

Tv8 I Delitti del BarLume – 496.000 (2.1%)

Nove Sei Giorni, Sette Notti – 455.000 (2%)

Rai4 il ritorno di MacGyver – 369.000 (1.7%)

Don Matteo 13, Raoul Bova al posto di Terence Hill?

Alcuni clamorosi rumors si sono fatti largo nelle ultime ore e riguardano la possibilità da parte di Terence Hill di lasciare, dopo dodici stagioni, la serie Don Matteo.

Secondo quanto riferito da TvBlog, Raoul Bova dovrebbe sostituire Terence ma senza cambiare ruolo, quindi come se fosse solamente un passaggio di testimone.

Non ci sono conferme di questa possibilità, ma gli indizi portano a pensare che sia fondata. La Lux Vide, infatti, è la stessa casa che ha prodotto ‘Buongiorno, mamma!’ con l’ampio successo di Raoul Bova come protagonista.