Meteo, weekend tra sole ed acquazzoni: grandinate su mezza Italia

Sarà un weekend ricco di insidie dal punto di vista meteo. Infatti si partirà con il sole che poi lascerà spazio ad acquazzoni e grandinate su tutta Italia.

La primavera in Italia continua a faticare nell’affermarsi, infatti questo trend verrà confermato dal weekend caratterizzato da un meteo ricco di incertezze. Si partirà con tanto sole in questo venerdì, per poi concludere la settimana tra piogge ed acquazzoni. Il maltempo è pronto a prendere d’assalto l’intero paese, con grandinate che dovrebbero colpire tutti i settori.

Queste condizioni di grande variabilità sono dovute allo spostamento dell’alta pressione delle Azzorre verso Nord. La corrente calda, infatti, si andrà a posizionare tra le Isole Britanniche e la Scandinavia. Questo movimento metterà in moto delle correnti fredde che transiteranno proprio sul nostro paese. L’irruzione fuori stagione andrà a dilagare proprio durante la giornata di sabato. Andiamo a vedere cosa succederà nelle prossime 24 ore.

Meteo, weekend tra sole ed acquazzoni: la situazione durante questo venerdì 28 maggio

A breve l’Italia si troverà ad affrontare nuovamente il maltempo, con il guasto meteo che colpirà in questo weekend. Infatti dalla Scandinavia stanno scendendo delle correnti fredde che andranno ad alimentare una circolazione depressionaria tra Europa centrale, Adriatico e Balcani. Quindi nelle prossime ore ci sarà un graduale calo delle temperature su tutta la penisola. Andiamo quindi a vedere come cambia la situazione nei tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia il venerdì si aprirà con il bel tempo prevalente. I primi segnali di variabilità si verificheranno in Valpadana e settori prealpini. Mentre invece sin dal mattino avremo nubi più irregolari sul Basso Piemonte. Le temperature qui faranno registrare un lieve aumento, con massime che andranno dai 23 ai 27 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione meteorologica al mattino segnata da cieli parzialmente nuvolosi. Inoltre qualche disturbo in più colpirà l’Appennino tosco-emiliano nelle ore pomeridiane. Le temperature faranno registrare un lieve rialzo solamente sul settore occidentale, con massime che oscilleranno dai 23 ai 28 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo in prevalenza bel tempo con cieli poco nuvolosi. Al mattino infatti troveremo solamente qualche velatura e nubi più estese sulla Sicilia. Durante questa giornata non si verificheranno fenomeni e le temperature risulteranno stabili. I valori termici oscilleranno dai 23 ai 28 gradi.