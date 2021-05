Maneskin, dalla Francia nuove accuse: cos’è successo

La vittoria dell’Eurovision Song Contest dei Maneskin non deve essere stata facile da digerire per una buona fetta di francesi

Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

È arcinoto che i Maneskin hanno vinto la 65° edizione dell’Eurovision Song Contest a Rotterdam ed è altrettanto noto quante accuse stanno ricevendo dalla Francia. Probabilmente ai ‘cugini’ francesi non è andata giù l’idea di essere arrivati secondi – esattamente come ai Mondiali del 2006 – tanto da tirar fuori un’accusa al giorno, più o meno.

Questa volta, infatti, dalla Francia continuano ad insinuare che il risultato del test anti droga non sia attendibile. Il motivo sta nel fatto che Damiano David si è sottoposto al test soltanto una volta che è tornato in Italia e quindi più di 24 ore dopo.

Maneskin, polemiche sterili: una parte della Francia mette a tacere tutti

Un post condiviso da Barbara Pravi (@babpravi)

Proprio la seconda classificata, Barbara Pravi, è intervenuta a favore dei Maneskin ed ha provato a placare le acque: “Vedo che ci sono polemiche in corso, anche per il fatto che non ho vinto e critiche per la vittoria dei miei amici italiani. Ripeto qui quello che ho già detto nei media: i Maneskin sono stati dei GRANDI sabato sera, sono stati eletti dai telespettatori, è il loro posto, la loro vittoria, il loro momento. Sarebbe bello se le polemiche finissero. Viva l’Italia, viva la Francia, viva il rock e viva la canzone francese”.

Basterà una voce francese per far dormire sonni tranquilli ai vicini di casa?