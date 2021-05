La maestra di Amici 20, Lorella Cuccarini, sarà la conduttrice di un programma amatissimo dal pubblico italiano.

Lorella Cuccarini potrebbe prendere il posto di Barbara D’Urso a Mediaset. Non è una nostra supposizione, bensì un indiscrezione lanciata da Dagospia nei giorni scorsi dove ha assicurato che Live – Non è la d’Urso non vedrà più la luce. Fino a qui la rivelazione non è così eclatante, ma è il seguito ad aver creato eco tra il pubblico amante della conduttrice partenopea.

Domenica Live, programma che solo nell’ultimo periodo ha visto l’oscurità, parlando in termini di share, dovrebbe essere archiviato per lasciare spazio a un altro tipo di televisione. Pier Silvio non vedrebbe di buon occhio lo stile di condizione della D’Urso e così potrebbe cambiare totalmente non solo il palinsesto ma anche la protagonista.

Lorella Cuccarini, la decisione sorprende tutti: ruolo di spicco a Mediaset

TV Blog ha rivelato un retroscena molto interessante. Lorella Cuccarini, fresca della partecipazione come insegnante ad Amici, potrebbe condurre un programma tutto suo su Mediaset che andrebbe in onda la domenica pomeriggio. Lorella ha già lavorato come conduttrice sia per in Rai sia alla Mediaset e sa muoversi dunque nell’intrattenimento ma anche nell’informazione cronachistica.

Sempre secondo i colleghi di TV Blog non c’è nulla di scritto o firmato e al contempo viene sottolineato che ai piani alti di Cologno Monzese si è iniziato a parlare dello scenario per pianificare il post Barbara d’Urso.