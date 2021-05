Isola dei Famosi, concorrente a Temptation Island? Arriva l’annuncio

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, un’ex naufraga si candida a Temptation Island: grande entusiasmo del pubblico

Il cast della nuova edizione di Temptation Island sembra ormai bello e fatto! Ma una nuova coppia ha deciso di candidarsi. Parliamo di una ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 che in Honduras si è messa contro tutti pur di essere vera oltre che di nome, anche di fatto.. Parliamo infatti dell’attrice Vera Gemma.

La 50enne dopo l’esperienza al reality condotto da Ilary Blasi, si sarebbe candidata assieme al suo fidanzato Jeda a Temptation Island. Ma la produzione del programma televisivo ha già reclutato le varie coppie e i tentatori che sarebbero ormai quasi pronti a partire verso la Sardegna.

Bisogna vedere se Vera e Jeda riusciranno ad aggregarsi o se la produzione deciderà di tenerli come coppia di riserva. In ogni caso, in un’intervista rilasciata a Rolling Stone, Vera Gemma si è detta pronta a partecipare ad un nuovo reality.

Dopo l’Isola dei Famosi, Vera Gemma si candida con Jeda a Temptation Island

A differenza di tanti altri naufraghi, Vera Gemma non è stanca e sarebbe già pronta a ripartire per un nuovo reality show. L’attrice infatti in un’intervista rilasciata a Rolling Stone ha parlato di Temptation Island le cui riprese partiranno il prossimo mese.

“Oddio che scene che potremmo fare! Soprattutto io! Ma anche lui è geloso. Sarebbe molto divertente. Ancora non mi hanno chiamata. Dovrebbero sbrigarsi a farlo”, ha ironicamente dichiarato Vera.

La loro storia ha appassionato davvero tanti ed il pubblico di Mediaset sarebbe sicuramente felice di vederli partecipare, questa volta insieme, ad un reality. Ma dopo la candidatura dell’ex naufraga bisognerà attendere la risposta della produzione di Temptation Island, sperando che questa possa essere positiva.