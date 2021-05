La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta iniziando a prendere forma. Tra addii e conferme… clamorosi ritorni nel programma.

Il GF Vip 6 inizia a prendere forma e tra smentite e conferme, Alfonso Signorini sarà per il terzo anno consecutivo il conduttore del programma. Oltre a lui, in questi giorni sono stati rivelati, non in via ufficiale, i nomi dei nuovi concorrenti. Ma non solo, aggiornamenti importanti sono stati annunciati anche sul fronte opinionisti.

Pupo ha annunciato che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha deciso di mollare lo show dopo tre anni per tornare ai suoi impegni musicali. Sulla scia dell’addio anche Antonella Elia che verrà sostituita da una ex concorrente del GF Vip.

GF Vip 6, ritorno clamoroso nel programma: pubblico sbalordito

Adriana Volpe, dopo tanti anni in Rai e il flop di Ogni Mattina su TV 8, riparte da Mediaset al fianco di Alfonso Signorini. Il suo ritorno al Grande Fratello Vip sembra essere cosa certa e da settembre, stando a più fonti, la Volpe sarà la nuova opinionista del reality show di Alfonso Signorini.

La conduttrice prenderà il posto di Antonella Elia, con la quale ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Un sogno che si avvera per la 47enne, che non ha mai nascosto la sua voglia di diventare opinionista e commentare con verve le vicende dei nuovi inquilini del bunker di Cinecittà.