Canada, Trudeau chiede scusa all’Italia: “Riconosciuti dolore e avversità”

Il Primo Ministro del Canada, Justin Trudeau, chiede scusa all’Italia per i cittadini internati durante la seconda guerra mondiale: le parole del premier.

Il premier del Canada, Justin Trudeau, nella sua ultima conferenza stampa si è scusato con l’Italia. Infatti Trudeau ha chiesto scusa per gli oltre 600 italo-canadesi internati durante la seconda guerra mondiale. L’intervento del Primo Ministro è arrivato alla Camera del paese della ‘foglia d’acero’, in cui il premier ha riconosciuto ‘il dolore e le avversità‘ inflitte alla comunità italo-canadese a causa di presunti legami con il fascismo.

Durante il suo intervento alla Camera, Trudeau ha ricordato come la comunità italo-canadese abbia contribuito a formare il Canada ed a rappresentare una parte di inestimabile valore per la diversità che rende forte il paese. Il primo ministro, infine, ha aggiunto: “Oggi riconosciamo e affrontiamo questo errore storico contro la comunità italo-canadese. Manifestiamo il nostro rispetto per il loro grande contributo al nostro Paese“.

Canada, Trudeau chiede scusa all’Italia: la risposta di Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Esteri

A rispondere all’annuncio di Justin Trudeau ci ha pensato Benedetto Della Vedova, sottosegretario del Ministro degli Esteri. Infatti Della Vedova ha affermato: “L‘Italia ringrazia calorosamente il primo ministro del Canada, per le scuse formali agli italo-canadesi per il trattamento subito durante il secondo conflitto mondiale“. Inoltre il sottosegretario ha sottolineato la gratitudine per le sentite parole di solidarietà da parte del premier canadese.

Il diplomatico italiano si è detto orgoglioso della collettività italo-canadese e del riconoscimento offerto al suo contributo nella costruzione dell’identità e nel successo del Paese. Per Della Vedova, infatti, gli italo-canadesi sono un valore aggiunto per il paese di Trudeau. Così il Canada ha deciso di chidere scusa per aver definito gli italo-canadesi ‘nemici in patria‘ durante la seconda guerra mondiale.