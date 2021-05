Calciomercato Milan, deciso il futuro di Tonali: Paolo Maldini sicuro!

Calciomercato Milan, primi movimenti di mercato per i rossoneri. È stata presa la decisione su Sandro Tonali

Il Milan è già al lavoro in ottica calciomercato. Nella giornata di ieri, Paolo Maldini ha ufficializzato l’addio di Gianluigi Donnarumma sul canale Twitch del club, dando il benservito al portiere classe ’99. Già scelto il sostituto: sarà Mike Maignan del Lille, che ha già messo la sua firma sul nuovo contratto che lo legherà ai colori rossoneri per i prossimi 5 anni.

In attesa di capire cosa ne sarà di Hakan Calhanoglu – altro giocatore che andrà in scadenza nelle prossime settimane – i dirigenti hanno la loro lista di obiettivi. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile dietrofront per Sandro Tonali, arrivato in prestito dal Brescia la scorsa estate e il cui riscatto deve ancora arrivare. La strategia di Maldini e Massara è chiara, stando a quanto riferisce Sky Sport.

Calciomercato Milan, si cercherà di abbassare il riscatto di Tonali

Sandro Tonali rimarrà un giocatore del Milan. La dirigenza è voluta partire da questo presupposto per la prossima sessione di calciomercato. A discapito di quanto si è detto, l’ex giocatore del Brescia continuerà a vestire i colori rossoneri e a crescere il prossimo anno. Dopo i 10 milioni pagati per il prestito, ora ci sono gli altri 25 per il riscatto. Nei prossimi giorni, ci sarà un incontro col presidente Cellino per cercare di ridiscutere i termini di questo affare.

La parte cash dovrebbe rimanere la medesima, spalmabile però in maniera differente. I rossoneri proveranno ad ottenere uno sconto, magari inserendo come contropartite i prestiti di Colombo e Brescianini.